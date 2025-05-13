ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'Lozan' çıkışı! Referandum çağrısı yaptı

Terörsüz Türkiye hedefi ile 8 aydır yürütülen görüşmeler ve PKK'ya yapılan çağrılar karşılık verdi. Terör ögütü dün silah bıraktığını ve kendini feshettiğini açıkladı. Ancak örgütün bildiri metninde yer alan Lozan Anlaşmasına ilişkin ifadeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

'Bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi'

ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından bu konuya değinerek süreçle ilgili gerekirse referanduma gidilmesini istedi. Yavaş açıklamasında, Türkiye’nin teröre karşı yıllardır yürüttüğü mücadelede büyük bedeller ödendiğini hatırlatarak, “Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiçbir koşulda üzemeyiz” dedi.

"Terörsüz bir Türkiye hepimizin özlemidir" diyen Yavaş sürecin şeffaflıkla yürütülmesi gerektiğini, karar alma süreçlerinde Meclis’in tek yetkili organ olduğunu belirtti.

Referandum çağrısı

Açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilmemelidir" diyen Yavaş, gerekmesi halinde referanduma başvurması gerektiğini belirtti.

'Lozan Anlaşması vatanın tapusudur'

PKK’nın fesih açıklamasında yer alan Lozan Antlaşması ile ilgili ifadelere tepki gösteren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz."

PKK bildirisinde tepki çeken Lozan ifadeleri

Öte yandan PKK'nin fesih bildirisindeki 'Lozan Anlaşması' için yazılan ifadeler tepki çekiyor.

PKK bildirisinde tepki çeken Lozan ifadeleri

Tartışmalara konu olan, PKK'nin fesih bildirisindeki 'Lozan Anlaşması' için yazılan ifadeler şöyle;

"Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı. Doğuşunda reel sosyalizmin etkilerini yaşadı ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesini benimseyerek, silahlı mücadele stratejisi temelinde meşru, haklı bir mücadele yürüttü. PKK katı Kürt inkarının, buna dayalı imha siyasetinin, soykırım ve asimilasyon politikalarının egemen olduğu koşullarda şekillendi."