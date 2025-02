ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan öne seçim çıkışı

Takip Et

CHP, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı alırken Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak edilen ABB Başkanı Mansur Yavaş ‘Olası Bir Depreme Hazır mıyız?’ isimli etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Öncelikle muhalefetin yoksulluğa sahip çıkmasını istiyorum'

Aday belirlemek için henüz erken olduğunu belirten ABB Başkanı, "Seçim tarihi henüz belli değil. O zamana kadar şartlar değişir. Ben öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin özellikle muhalefetin yoksulluğa sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

'Önce seçim tarihi belli olsun'

Ön seçim olursa aday olup olmayacağı sorulan Yavaş, "Öyle bir şey yok. Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak önce bi seçim tarihi belli olsun" cevabını verdi.

'Toplum dayanamaz durumda, erken seçim istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek 'adaylık yarışına girdiler' açıklamasına da karşılık veren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı eleştirebilir. Ancak gerçek durum şöyle. Toplum dayanamaz durumda. Bir an evvel seçim yapılması lazım. Her halükarda erken seçim istiyoruz. Ama seçim tarihi belli olmadığı için neyi tartışacağız diye söyledim. AK Parti’nin vekilleri bir pazara çıksınlar, vatandaşın haline baksınlar zaten durumu anlayacaklardır. Sokağa çıktığınız zaman gerçek enflasyonu görüyorsunuz. Ben her ne kadar 2028 deseler de 2028’e kadar götüremeyecekleri kanaatindeyim. Vatandaş çile çekmekten kurtulsun."

Yavaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu konunun kökten çözülmesi için, afete dirençli kentler yaratılması için öncelikle, zihniyet değişmedikçe hiçbir şey yapamayız. Bu zihniyet şöyle gösteriyor kendisini. Tüm afetlerde yaşadık. Tedbir almayanları cezalandırmak lazım. Bir cezasızlık algısı var.

Afetten sonra ne oluyor? Zihniyetten kastettiğim de budur. Sel oldu, destek göndereceğiz, "siz göndermeyin, bizde yeterince var" diye, insanlar yeter ki Ankara'dan gelmesin diye, oradaki insanların çile çekmesini seyrediyorsunuz."