ABB konser soruşturmasında iddianame tamamlandı: 31 yıla kadar hapis, 154 milyon TL zarar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 32 konserin alım süreçlerini mercek altına aldı.

Soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, konserlerin piyasa değerlerinin üzerinde bedellerle satın alındığı, bu durumun da nitelikli zimmet suçu kapsamına girdiği belirtildi.

İddianameye göre, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un 2020’de göreve gelmesinin ardından konser işlerinde hızlı bir artış yaşandı.

“365 milyon lira nakit çekilerek izi kaybettirildi”

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, şüphelilerden Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya’ya ait şirketler arasında yüksek meblağlı para transferleri tespit edildi.

Evren Teknik isimli firma hesaplarından 365 milyon 576 bin 155 lira nakit olarak çekildi ve paranın izi kaybettirildi.

Firmalara aktarılan tutar ve haksız kazançlar

Bilirkişi raporuna göre:

* Enfest Organizasyon 12 konser ihalesinden 93 milyon 367 bin TL aldı; 39,6 milyon TL fazla ödeme yapıldı.

* Teknik Grup Müzik Organizasyon 6 konserden 56,9 milyon TL aldı; 20,4 milyon TL haksız kazanç sağlandı.

* Universe Production 5 konserden 80,3 milyon TL aldı; 51 milyon TL fazla ödeme tespit edildi.

Toplamda bu firmaların uhdesine 154 milyon 453 bin TL’lik kamu zararı geçtiği kaydedildi.

İhaleler “önceden kararlaştırılmış”

İddianamede, Melek Mosso konseri için teknik şartname hazırlanmadığı halde önceden pro forma fatura düzenlendiği, bu durumun ihalenin önceden planlandığını gösterdiği belirtildi.

Ayrıca konser alımlarında piyasa araştırması yapılmadan, yalnızca tek firmadan alınan fiyat teklifleriyle işlemlerin tamamlandığı ifade edildi.

Zincirleme nitelikli zimmet suçlaması

Savcılık, kamu görevlilerinin görevleri gereği koruma ve gözetimindeki kamu parasını kendi veya başkası lehine kullandıklarını, eylemlerin zincirleme şekilde işlendiğini belirterek ağır ceza talep etti.

31 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İddianamede, aralarında; Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Sıla Evren, Kaan Alp ve ABB çalışanı Celal Akbaş’ın da bulunduğu 8 sanık hakkında “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan 31 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Belediye çalışanları Arda Akman, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon sahibi Üstün Alpay hakkında ise 18’er yıla kadar hapis cezası istendi.