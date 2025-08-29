ABB ve İEM duyurdu: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara’da hangi yollar kapalı?

Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla birçok cadde ve bulvar trafiğe kapatılacak.

Başkentte kapatılacak yollar (çift yönlü)

* Atatürk Bulvarı: Kuğulu Kavşak – Ulus Meydanı arası ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar

* Dikmen Caddesi: 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) – Çetin Emeç Bulvarı arası

* İsmet İnönü Bulvarı: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi – Akay Kavşağı arası

* İstiklal Caddesi: Tamamı ve bağlantılı yollar

* İstanbul Caddesi: Kazım Karabekir Caddesi – İstiklal Caddesi arası

* Cumhuriyet Caddesi: Ulus Meydanı – Gar Kavşağı arası

* Çankırı Caddesi: Tamamı ve bağlantılı yollar

* GMK Bulvarı: Kızılay Milli İrade Meydanı – Anadolu Meydanı arası

* Ziya Gökalp Caddesi: Kızılay Milli İrade Meydanı – Kolej Meydanı arası

* Milli Müdafaa Caddesi: Genelkurmay Kavşağı – GMK Bulvarı arası

* Gençlik Caddesi: Tamamı ve bağlantılı yollar

* Akdeniz Caddesi: Tamamı ve bağlantılı yollar

* Anıt Caddesi: Tamamı ve bağlantılı yollar

* Spor Park Sokak: Tamamı ve bağlantılı yollar

İhtiyaç halinde kapatılabilecek ek güzergâhlar

* Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve tüm bağlantılı sokaklar

* Celal Bayar Bulvarı – Kazım Karabekir Caddesi arasındaki yan varyantlar

* Kazım Karabekir Caddesi: Anadolu Meydanı – Hipodrom Caddesi arası

* Dögol Caddesi: Beşevler Kavşağı – Anadolu Meydanı arası

Büyükşehir’den alternatif güzergâh uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi de daha önce yaptığı duyuruda, 27 Ağustos sabah 06.00’dan itibaren GMK Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp, Milli Müdafaa, Gençlik, Akdeniz, Anıt, Dikmen, Kazım Karabekir, İstiklal, İstanbul, Cumhuriyet, Çankırı Caddeleri ile Sporpark Sokak’ın trafiğe kapalı olacağını açıklamıştı.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi.