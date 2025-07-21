ABB'de ulaşımda yeni dönem! Kredi kartıyla bakiye yüklemede Komisyon kesilmeyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma kartlarına kredi kartı ile yapılan bakiye yüklemelerinde banka komisyonunun kaldırıldığını duyurdu.

ABB tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaş memnuniyetini artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla, 16 Şubat itibarıyla kredi kartıyla yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyonunun kaldırıldığı belirtildi.

10 Temmuz itibarıyla bakiye yüklemeleri komisyonsuz

Başlangıçta sadece dolum makineleri (kiosklar) dışında kalan bu uygulamanın kapsamı, EGO Genel Müdürlüğü’nün tamamladığı entegrasyon çalışmaları sonrası genişletildi. Açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanarak 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosklar da dahil olmak üzere tüm dolum kanallarında kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemeleri komisyonsuz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte başkentlilerin, toplu taşıma kartlarına ek ücret ödemeden, daha kolay ve hızlı şekilde bakiye yükleyebileceği belirtildi. Uygulamanın hem kullanıcı dostu bir adım olduğu hem de işlem maliyetlerini azaltarak belediyeye de tasarruf sağlayacağı ifade edildi.