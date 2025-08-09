ABB'ye 7 milyon TL'den fazla 'usulsüz dolgu' cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’nde yapılan ihbarlara yönelik inceleme başlattı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (ABB), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığının belirlendiği kaydedildi.

7 milyon 479 bin TL idari ceza

Hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yükseğine kadar ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, denetimler sırasında bölgeye kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığının da kayıt altına alındığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilgili Çevre Kanunu’nun üst sınırından yaklaşık 7 milyon 479 bin TL idari ceza uygulandı. Bunun yanında, alanın mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgili kurumlar bilgilendirildi.