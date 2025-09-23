ABB'ye yönelik operasyona Özgür Özel'den ilk tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatılırken, 13 şüpheli de gözaltına alındı.

ABB'den yapılan açıklamada mülkiye müfettişlerince 2021-2022 yılları arasında geriye doğru 10 yıllık teftiş yapıldığı, ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmadığı, dolayısıyla Kültür Dairesi ihalelerinde de herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı belirtildi.

Özel'den sert tepki: Yeni bir algı faaliyeti

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP lideri Özel de, olayın yeni bir algı çalışması olduğunu savunarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanında oldukları mesajını verdi.

"Ankara Büyükşehir Belediyemize yönelik yeni bir algı faaliyeti ile karşı karşıyayız" diyen Özel şu ifadeleri kullandı:

"Sayıştay yıllarca denetlemiş, işlemlerde hiçbir kusur tespit etmemiş. Başkanımız Mansur Yavaş, Kasım 2024’te iç denetim başlatmış, Teftiş Kurulu incelemesinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış.

Hal böyleyken, meselenin kamuoyuna yansımasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmişken, savcılık tarafından ilgili kişiler ifadeye çağrılmadan şafak vakti gözaltı işlemi yapılıyor."

"Başkanımızın sonuna kadar yanındayız"

Özel ayrıca AK Parti döneminin son 5 yılında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcandığını, Mansur Yavaş döneminde ise 426 etkinliğe harcanan tutarın 30 milyon dolar olduğunu söyledi, "İki dönemdir rekor oylarla seçilen ve milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

Açıklamada, konuyla ilgili yakın zamanda basın açıklaması yapılacağı belirtildi.