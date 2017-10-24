ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi
ABD, Türk Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi. Adalet Bakanlığı heyeti ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunacaktı.
Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize geriliminde bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.
Washington'da temaslarda bulunacak olan Adalet Bakanlığı yetkililerine de ABD vize vermedi.
Heyette şu isimler yer alıyordu:
-Aytekin Sakarya (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü)
-Mehmet Çkmen (Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı)
-Orhan Cuni (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimi. Alternatif Çözümler Daire Başkanı)
-Merve Özcan (Tetkik Hakimi)
-Prof.Dr. Mustafa Serdar Özbek (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ABD, vize kısıtlaması gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından vizelerin onaylanmadığını açıkladı.