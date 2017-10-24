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ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi

ABD, Türk Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi. Adalet Bakanlığı heyeti ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunacaktı.

ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi
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Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize geriliminde bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

Washington'da temaslarda bulunacak olan Adalet Bakanlığı yetkililerine de ABD vize vermedi.

Heyette şu isimler yer alıyordu:

-Aytekin Sakarya (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü)

-Mehmet Çkmen (Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı)

-Orhan Cuni (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimi. Alternatif Çözümler Daire Başkanı)

-Merve Özcan (Tetkik Hakimi)

-Prof.Dr. Mustafa Serdar Özbek (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

ABD, vize kısıtlaması gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından vizelerin onaylanmadığını açıkladı.

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