ABD Ankara Büyükelçisi Flake'in Türkiye görevi sona erdi

Türk makamlarıyla yaptıkları ortak projeleri ve eğitim konusundaki faaliyetleri anlatan Flake, Türkiye'nin sporseverler için harika bir ülke olduğunu ve muhteşem sporcularla tanıştığını kaydetti. İki ülke arasındaki güven ve karşılıklı saygıyı artırarak ikili ortaklığın güçlendirildiğini aktaran Flake, "F-16'ların satışı, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımı gibi konularda kritik bir ilerleme sağlayarak meselelerin üstesinden geldik" dedi.

Flake, Türkiye ile ABD'nin Ukrayna'ya verdiği 'ortak desteğe' dikkati çekerek, "Küresel gıda güvenliğini güvence altına alan Karadeniz Tahıl Girişimi'nde üstlendiği rolden dolayı Türkiye'ye minnettarız" ifadesini kullandı.

NATO'nun 2026'daki zirvesi Türkiye'de düzenlenecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen esir takası konusuna da değinen Flake, iki ülkenin birlikte NATO'yı güçlendirdiğini söyledi. Flake, NATO'nun 2026'daki zirvesinin Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı.