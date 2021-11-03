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ABD askeri gemisindeki personelin başına çuval geçirme girişimi: 17 gözaltı

ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Valiliği, ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri geminin "Liman Ziyareti" kapsamında İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

 

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