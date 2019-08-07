ABD askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı

07 Ağustos 2019

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı.

Türk ve ABD askeri yetkililerince güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da mutabık kalındı.

ABD Büyükelçiliğinden güvenli bölge açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin görüşmelerde bazı konularda uzlaşıya varıldığını bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD'li ve Türk heyetlerin 5-7 Ağustos tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasının eş güdümünü planlamak üzere, görüşmeler yaptığı hatırlatıldı.

Görüşmelerde üzerinde uzlaşı sağlanan konular şu şekilde sıralandı:

"Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için alınacak ilk tedbirleri hızla uygulaması, güvenli bölgenin tesisinin birlikte koordine edilmesi ve yönetilmesi amacıyla Türkiye'de ortak operasyon merkezinin mümkün olan en kısa sürede kurulması, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri için her çabanın gösterilmesi."

Akar: ABD heyetiyle toplantılar olumlu geçti

Kaynak: AA