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ABD: Başarısız darbe girişimi demokrasiye bir saldırıdır

ABD Dışişleri Bakanlığından, "Menfur başarısız darbe girişiminde ölen ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Başarısız darbe girişimi demokrasiye bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD: Başarısız darbe girişimi demokrasiye bir saldırıdır
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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