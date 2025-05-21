ABD bütçe açığı uyarıları piyasaları baskılıyor
ABD'nin bütçe açığına ilişkin IMF ve Moody’s tarafından yapılan uyarılar, piyasalarda endişe yarattı. Dolar zayıflarken, Wall Street açılışı öncesi ABD vadeli endekslerinde düşüş görüldü. Tahvil getirilerindeki artış, yatırımcıların satış eğilimini artırdı. Avrupa borsaları da negatif bölgede seyretti. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 4,537’ye yükseldi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings'in ardından, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da ABD'nin bütçe açığına yönelik uyarılarda bulunması, piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Bu gelişmelerin ardından ABD doları değer kaybederken, Wall Street açılışı öncesinde ABD vadeli endekslerinde aşağı yönlü hareketler izlendi.
Yatırımcılar, ABD Temsilciler Meclisi'nde, Trump yönetiminin gündeminde yer alan vergi indirimlerinin tartışıldığı sırada tahvil getirilerindeki yükseliş nedeniyle satış eğilimine yöneldi. Bu durum, hisse senetlerinde düşüşü beraberinde getirdi.
Güne ekside başlayan vadeli endekslerde S&P 500 yüzde 0,65, Nasdaq 100 yüzde 0,7 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,8 oranında geriledi.
Avrupa piyasalarında da benzer bir hava hakim
Avrupa piyasalarında da Stoxx 600 endeksi yüzde 0,27, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,6 oranında düşüş yaşarken, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise yatay bir seyir izliyor.
Öte yandan ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 5,6 baz puan artarak yüzde 4,537 seviyesine yükseldi.