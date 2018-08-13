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ABD Büyükelçiliği: Brunson hakkında açıklama yapmadık

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada yer alan söylemlere cevap olarak Rahip Brunson konusunda açıklamada bulunmadıklarını duyurdu.

ABD Büyükelçiliği: Brunson hakkında açıklama yapmadık
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir kaynak, Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson hakkında büyükelçiliğin bir açıklama yapmadığını söyledi.

Büyükelçilik yetkilisinin bu açıklaması büyükelçiliğe atıfla sosyal medyada yer alan rahip Brunson'un 15 Ağustos'a kadar ev hapsinden serbest bırakılacağı şeklindeki bilgileri izliyor.
ABD ile Türkiye arasındaki artan gerilimde Brunson'ın tutukluluğu da rol oynuyor.

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