ABD Büyükelçiliği vize için tarih verdi

19 Aralık 2017

ABD Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının göçmen olmayan vize randevuları için en erken tarihin Ocak 2019 olduğunu bildirdi.

Büyükelçilik açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Açıklamada, "ABD vize başvuruları hala sınırlı ancak tıbbi ve iş seyahatlerinin yanı sıra F, J, M (akademik eğitim veya dil öğrencisi, mesleki veya akademik olmayan eğitim vizeleri, değişim programı) ve dilekçeye dayalı çalışma vize kategorilerine öncelik veriyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, başvuruların Türkiye dışında bir ülkeden yapılabileceği bilgisi de yer aldı.