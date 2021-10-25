ABD Büyükelçiliğinden açıklama

ABD Ankara Büyükelçiliği, 18 Ekim'deki açıklamayla ilgili olarak, "ABD, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder." açıklamasında bulundu.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, ABD, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder."

Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi, konsolosluk memurlarının kişisel dokunulmazlığına yönelik açıklamalar içeriyor.

Büyükelçilerin çağrısı

10 ülkenin büyükelçileri tarafından 18 Ekim'de yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.”

Açıklamanın ardından 10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

10 ülkenin diplomatik misyon şefiyle görüşmenin ardından bakanlık, "Bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir." açıklaması yaptı.