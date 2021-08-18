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ABD Büyükelçiliğinden 'göçmen anlaşması' iddiasıyla ilgili açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında göçmen anlaşması olduğu iddiasını yalanladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında göçmen anlaşması olduğu iddiasını yalanladı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.

 

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