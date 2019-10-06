ABD Büyükelçiliği'ne tweet tepkisi

06 Ekim 2019

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı, FETÖ'den aranan ve firari Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı tweeti beğendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Twitter'da yapılan olumsuz yoruma tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, önümüzdeki hafta görevinin başında olacağını belirtti.

Yalçın, söz konusu Tweetin Amerikan Büyükelçiliği Twitter hesabından beğenilmesini eleştirdi, "Bahçeli'siz bir siyaset hayali kuranlar hayal kırıklığına uğrayacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Altun "Amerikan Elçliği'nin Türkiye'nin içişlerine karışmak gibi bir işi yoktur. ABD Dışişleri Bakanlığı bu olayı soruşturmalı ve sorumlular hakkında gerekenleri yapmalıdır." ifadeleriyle ABD Büyükelçiliği'ne tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından ABD Büyükelçiliği'nden de bir açıklama geldi. Büyükelçilik Twitter hesabından "Bugün Büyükelçilik Twitter hesabından, yanlışlıkla bir tweet beğenilmiştir. Bu hatadan dolayı pişmanız ve her türlü karışıklık için özür diliyoruz" mesajı paylaşıldı.

İşte o beğeni

Kaynak: NTV