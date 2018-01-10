ABD Büyükelçilik Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesinin gündeme geldi.
Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
İdlib'te son durum
Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve Türkiye sınırında yer alan İdlib'te çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, Suriye ordusunun bugün 11 köyü kontrol altına aldığı ve stratejik önemi bulunan Ebu Duhur üssüne 1 kilometre mesafede olduğu ifade edildi.