ABD Büyükelçisi Flake, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 1 saat süren kabulde, dünyadaki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu.

HDP ziyareti

ABD Büyükelçisi Flake, HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar’ı HDP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

ABD Büyükelçiliği’nin ziyaretle ilgili sosyal medya paylaşımında, "Büyükelçi Flake, bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Görüşmede ABD-Türkiye arasındaki bağlar ele alındı.” denildi.

HDP'den açıklama

HDP, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Partimize nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşmede siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.”