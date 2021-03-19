ABD Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Türkiye ile ilişkiler hakkında "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye ile ilişkiler hakkında "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Satterfield, ""Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli. Amerikan kongresinde savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil. Tamamen yasal gereklilik."
" ifadelerini kullandı.