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ABD Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Türkiye ile ilişkiler hakkında "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye ile ilişkiler hakkında "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Satterfield, ""Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli. Amerikan kongresinde savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil. Tamamen yasal gereklilik."
" ifadelerini kullandı.