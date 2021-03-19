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ABD Büyükelçisi'nden Türkiye mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Türkiye ile ilişkiler hakkında "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye ile ilişkiler hakkında "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Satterfield, "S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor" ifadelerini kullandı.