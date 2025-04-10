ABD-Çin gerilimi artıyor! Çin'den vatandaşlarına seyahat uyarısı...

Donald Trump'ın, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesini yüzde 104'e çıkarmasının ardından Çin, ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiği ilan etmişti. Trump da buna karşılık gümrük tarifesine yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu. Bu restleşme sonrasında Çin, ABD'ye yönelik yeni önlemler almaya karar verdi.

Bu önlemlerden ilki turizm alanında oldu. Vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı yapan Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuya yönelik açıklamasında, "Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin bozulması ve ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle Çinli turistler ABD'ye seyahatin risklerini değerlendirmeli ve seyahatlerinde dikkatli olmalıdır" ifadesine yer verildi.

Ohio'da eğitim alan öğrencilere uyarı!

Çin Eğitim Bakanlığı da ABD'nin Ohio eyaletinde Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısında yer alan; Çin vatandaşı öğrencilere yönelik negatif hükümlere işaret ederek "Yurt dışındaki öğrencilere, ABD'deki söz konusu eyalette öğrenim görmeyi seçerken güvenlik riski değerlendirmesini yapmalarını hatırlatıyoruz." denildi.

Ohio Temsilciler Meclisinde görüşülüp kabul edilen yasa, eyalet bütçesinden fon alan üniversitelere, Çin'in faaliyetlerine işaret ederek "yabancı etkisini kısıtlamaya yönelik önlemler" alma zorunluluğu getirilmesini öngörüyor.