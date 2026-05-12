ABD-Çin zirvesine teknoloji ve finans dünyasının liderleri de katılacak

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği zirve öncesinde ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst yöneticilerinden (CEO) oluşan geniş bir heyeti Pekin'e davet etti. Beyaz Saray kaynaklarından edinilen bilgiye göre heyette Tesla CEO'su Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve BlackRock CEO'su Larry Fink yer alıyor.

Görüşmelerde ticaret, yapay zeka ve ihracat kontrolleri gibi teknik başlıklar ele alınacak. Bu hamle, Washington ve Pekin hattında son haftalarda yükselen teknoloji yaptırımları ve nadir toprak elementleri ihracatı üzerindeki gerilimin ardından geldi.

Trump Çin ziyareti için finans ve havacılık temsilcilerini seçti

Heyete katılması kesinleşen isimler arasında Boeing CEO'su Kelly Ortberg, Blackstone'dan Stephen Schwarzman ve Citigroup'tan Jane Fraser öne çıkıyor. Goldman Sachs, Mastercard, Visa ve Meta Platforms gibi kurumsal yapıların üst düzey temsilcileri de delegasyonda bulunuyor.

Beyaz Saray yetkilileri, bu isimlerin katılımının Çin ile yapılacak yeni ticari anlaşmaların ve satın alma protokollerinin zeminini oluşturacağını belirtti. Cisco CEO'su Chuck Robbins ise şirketin finansal raporlama takvimi nedeniyle davete katılamayacağını duyurmuştu.

Yapay zeka ve ihracat sınırlamaları da masaya yatırılıyor

Zirve gündeminde ticaret ve yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra ihracat kontrolleri ve Tayvan meselesi de bulunuyor. Taraflar, yarı iletken teknolojileri üzerindeki kısıtlamalar ve karşılıklı yaptırımlar konusunda yaşanan anlaşmazlıkları müzakere edecek.

Trump, bu ziyaretle Pekin yönetimiyle somut iş birlikleri ve milyar dolarlık ticaret hacmi yaratacak protokoller imzalamayı hedeflediğini ifade etti. Görüşmelerin bölgedeki jeopolitik riskler ve İran ile devam eden savaş durumu üzerinde de belirleyici etkileri olması bekleniyor.

Nvidia ve Alphabet temsilcileri heyette yer almadı

Nvidia CEO'su Jensen Huang, davet edilmesinin bir onur olacağını belirtmesine rağmen açıklanan taslak listede yer almadı. General Motors, Disney ve Alphabet gibi Çin'de geniş operasyonları bulunan şirketlerin yöneticileri de mevcut delegasyon listesinde bulunmuyor. Citigroup CEO'su Jane Fraser, iki ekonomik süper güç arasındaki doğrudan temasın küresel piyasa istikrarı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. ABD'li şirketlerin Çin pazarındaki pazar paylarını koruma çabaları, yıllık bazda ticaret dengesi verilerini etkileyecek temel unsur olarak görülüyor.