ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze ve İsveç gündemiyle Ankara'ya geliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle sürerken, ABD ve bölge ülkeleri sıklıkla görüşerek müzakere yapıyor. Savaşın 29'uncu günü olan bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da kritik bir toplantı var.

Toplatıya Blinken, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanları katılıyor.

Reuters'ın haberine göre ABD'li bakanın bir sonraki durağı Türkiye olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın 6 Kasım Pazartesi günü Ankara'yı ziyaret ederek yetkililerle görüşeceğini duyurdu.

ABD'li bakanın gündeminde Gazze ve İsveç'in NATO'ya katılım süreci var.