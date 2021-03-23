ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bakan olarak ilk kez geldiği karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basına açıklama yaptı.

"Bugün buraya ABD'nin ittifaka sarsılmaz bağlılığını bildirmek için geldim." diyen Blinken, ülkesinin başta NATO müttefikleri olmak üzere ortaklıkları yeniden inşa etmek istediğini söyledi.

Blinken, "Geçmişte olduğu gibi bugünün tehditlerine de güçlü ve etkili olduğu için ittifakı yeniden canlandırmak istiyoruz." dedi.

Uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Blinken, bu konudaki değerlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, "Belki daha da önemlisi ben buraya dinlemek ve istişare etmek için geldim çünkü müttefiklerin yaptığı şey budur." ifadesini kullandı.

Blinken, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda şunları söyledi:

"Afganistan'a birlikte gittik, birlikte intibak ettik ve doğru zaman geldiğinde birlikte ayrılacağız. Burada ortak bir kelime var, o da birliktelik. Başkan Biden, çekilmenin son gün olan 1 Mayıs'a yetişmesinin zor olabileceğini söylemişti. Ancak ABD ne yaparsa yapsın müttefiklerinin ne düşündüğünü bilerek yapacak."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Afganistan'dan çekilme kararı konusunda birlikte karar vermenin önemine işaret ederek, Afganistan'daki barış görüşmelerinin ülkedeki siyasi sorunların çözümünün tek yolu olduğunu söyledi.

ABD'nin barış görüşmelerini yeniden canlandırma çabalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Stoltenberg, Taliban'dan şiddeti düşürmesini ve uluslararası terör gruplarını desteklemeyi bırakmasını istedi.

Stoltenberg, "Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu toplantı da bunun için gereken platformu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye açıklaması

Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda "Transatlantik Bağı Güçlendirmek" konulu sohbet toplantısı düzenledi.

Türkiye ile ilişkilere dair bir soruya cevaben Blinken, Türkiye ile bazı konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu, ancak NATO'nun diğer anlaşmazlık konularının yanı sıra özellikle Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltma konusunda ne kadar etkili bir rol oynadığını gösterdiğini kaydetti.

Blinken, bunun çok olumlu bir örnek olduğunu ve gerginliği azaltma konusunda çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'yle görüş ayrılıklarının bir sır olmadığına işaret eden Blinken, "Türkiye, uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." vurgusunda bulundu.

"NATO'ya olan güçlü bağlılığımızı teyit ediyoruz"

Blinken, NATO'nun gelecekte de geçmişte olduğu gibi etkili olmasını sağlamak gerektiğinin altını çizerek "Biz NATO'ya olan güçlü bağlılığımızı teyit ediyoruz. İttifaklar ve ortaklıklarımızı tekrar canlandırmak istiyoruz. Hiçbir ülke mevcut sınamalarla tek başına mücadele edemez." diye konuştu.

Dünya genelinde demokrasilerde bir gerileme eğilimi olduğuna ve otokratik sistemlerin yükselişi geçtiğine değinen Blinken, "Geçmiş yıllar ve aylarda ABD'de de kendi sınamalarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak tarihte de olduğu gibi ABD bu tür zorluklardan hep daha güçlü çıktı. İç bölünmüşlüğümüzü açık ve şeffaf bir şekilde ele alıyoruz, gizlemiyoruz." dedi.

Blinken, ABD'nin içeride güçlü olması halinde dışarıda da daha güçlü olabileceğine işaret etti.

Rusya'yla ilgili ise Blinken, ABD'nin NATO'yla benzer bir tutum sergilediğini, stratejik istikrar için Moskova'yla birlikte çalışabileceklerini ancak saldırganlığa karşı geleceklerini söyledi.

Blinken, Çin konusunda ise NATO'nun Çin'in yükselişiyle birlikte ortaya çıkan tehditlere odaklanmasının önem taşıdığına işaret etti.

"NATO sorunları çözmek için önemli platform"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye konusunda bazı görüş ayrılıkları ve özellikle S-400 hava savunma sisteminin tedariki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda endişeler bulunduğunu ifade etti.

Kendisinin de Türk yetkililerle bu konuları ele aldığını belirten Stoltenberg, "NATO, müttefiklerin oturup sorunlarını konuşma ve çözüm bulmaya çalışmaları için önemli bir platform görevi üstleniyor." dedi.

Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmanın önemli olduğunu belirtti.

Siyasi görüş ayrılıklarının üstesinden gelmek için güçlü kurumlara ihtiyaç olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, tüm görüş ayrılıklarına rağmen temel görevi olan ortak savunmayı sağlamayı başarıyor." değerlendirmesinde bulundu.