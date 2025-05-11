ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de olacağı açıklandı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere devam etmeyi teklif etmesinin ardından gelişmeler devam ediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de olacağı öğrenildi.
Ziyaretin detayına ilişkin henüz Dışişlerin Bakanlığı'ından resmi bir açıklama gelmedi.