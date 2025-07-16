ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail'in Suriye'ye yönelşk saldırılarıyla ilgili bir açıklama yaptı.Rubio: ''Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık'' dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları konusunda taraflarla görüşme yaptıklarını yineleyerek, "Bu rahatsız edici ve dehşet verici durumu bu gece sona erdirecek belirli adımlar üzerinde mutabık kaldık" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırıları hakkında açıklamada bulundu.
Rubio, "Suriye'deki çatışmalara müdahil olan tüm taraflarla görüştük. Bu rahatsız edici ve dehşet verici durumu bu gece sona erdirecek belirli adımlar üzerinde mutabık kaldık. Bunun için tüm tarafların verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekiyor ve biz de bunu yapmalarını bekliyoruz" dedi.