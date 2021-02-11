ABD Dışişleri Bakanlığından Kavala çağrısı

ABD Türkiye'ye tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavala aleyhindeki aldatıcı suçlamalar, tutukluluk halinin devamı ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi gibi kararın geciktirilmesine yol açan unsurlar hukukun üstünlüğü ve demokrasi ile bağdaşmıyor." ifadesi yer aldı.

3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Kavala, 2013 yılında Gezi Parkı protestolarıyla ilgili suçlamalardan geçen yıl beraat etmiş ancak 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili suçlamalarla yeniden tutuklanmıştı. İlerleyen dönemde temyiz mahkemesi Gezi davasındaki beraat kararını da bozmuştu.

Mahkeme, Kavala'nın tahliye talebini reddetmiş ve iki davanın birleştirilmesine karar vermişti.