ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, yaptığı açıklamada, "Beklentimiz tansiyonun düşmesi. Türkiye'nin mesafe koymasını istemeyiz" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye-ABD krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nauert, "Türkiye'nin ABD'yle arasına mesafe koymasını istemeyiz. Beklentimiz tansiyonun düşürülmesi. Türkiye önemli bir NATO müttefiğidir. Tutukluların avukatlarıyla görüştürülmesini bekliyoruz. Verilen sözler yerine getirilmelidir" dedi.
Sözcü ayrıca Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahibin durumu gündeme geldiğini söyledi.