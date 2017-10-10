ABD Dışişleri: Hayal kırıklığına uğradık

10 Ekim 2017

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye için alınan vize kararına ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı açıklamada, "Elçilik çalışanının tutuklanması hayal kırıklığı yarattı" dedi.

Kararın, koordineli alındığını ifade eden sözcü, "Bizim büyükelçilerimiz tek başlarına iş yapmaz. Bu karar Dışişleri, Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) koordinasyonunda alındı." dedi.

Büyükelçi Bass için de açıklamalarda bulunan Nauert, şunları söyledi;

"John Bass'ın Türkiye'de görev yapmasından gurur duyduk, kendisi başarılı bir diplomattır. Türkiye'nin kararı bizi derinden rahatsız etti. ABD Büyükelçisi Bass'in tam olarak arkasındayız. Hem Dışişleri Bakanlığı olarak biz, hem de Beyaz Saray."

Öte yandan ABD'nin vize hizmetleri vermesi için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiği yönündeki soru için Nauert, "İyi bir başlangıç tutuklu iki personelimizin avukatlarıyla görüşmesine izin vermek olur." diye cevap verdi.