ABD, Erdoğan ile yapıcı ilişki kurmak istiyor

26 Haziran 2018

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Türkiye seçmeninin kararına saygı duyulduğu vurgulanan açıklamada ABD’nin Erdoğan ile yapıcı bir ilişki kurmayı dört gözle beklediğinin altı çizildi.

Ayrıca ABD’nin Erdoğan dahil Türkiye’nin tüm seçilmiş temsilcilerini bütün vatandaşların farklı görüşlerini temsil etmeye ve demokrasiyi güçlendirmeye teşvik ettiği de ifade edildi.