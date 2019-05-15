ABD, F-35'lerin Türkiye'ye gelmesi için yakıt vermeyecek

15 Mayıs 2019

ABD Temsilciler Meclisi'nin bütçe komisyonu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimini engelleyecek düzenlemenin de içinde bulunduğu bir kanun taslağı yayımladı.

ABD daha önce Türkiye'nin Rusya'dan alacağını açıkladığı S-400 füzeleri ile F-35'ler arasında seçim yapmasını istemişti.

Kanun taslağına göre F-35'lerin Türkiye'ye teslimi için ABD kamu kaynakları kullanılamayacak. ABD Kongresi, hükümetin harcamalarını denetleme ve sınırlama yetkilerini kullanarak hükümetin politikalarına yön verebiliyor.

Bu kapsamda ABD devleti F-35'leri Türkiye'ye götürecek yakıt veya pilotlar için harcama yapamayacak.

Düzenleme Savunma Bakanlığı'nın 690 milyar dolarlık bütçesini oluşturan kanun tasarısı içinde yer alıyor. Komisyon tasarıyı bugün ele alacak, ancak tasarı hemen kanun olamayacak.

Tasarının yasalaşması için komisyonu geçtikten sonra Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde, ardından Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da onaylanması gerekiyor.

Tasarının bunların ardından yasalaşması için de ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası gerekiyor, ancak Trump Savunma Bakanlığı'na tasarıdakinden daha yüksek bir tutar olan 750 milyar dolar bütçe ayrılmasını istiyor.

Kaynak: Reuters