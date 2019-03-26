ABD, Fas'a 25 adet F-16 satacak

26 Mart 2019

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'a 25 adet F-16D/C Block 72 serisi savaş uçağının 3 milyar 787 milyon dolara satılmasına onay verdi. Fas'ın mevcut 23 adet F-16 uçağının ise V konfigürasyonuna yükseltilmesini içeren 985 milyon dolarlık askeri satış da Bakanlıkça onaylandı.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı konuya ilişkin Kongre'ye gönderdiği tebligatlarda, söz konusu satışların ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine katkı sağlayacağını ifade etti. Tebligatlarda ayrıca, Fas'ın Kuzey Afrika'da ekonomik ilerleme ve siyasi istikrar için önemli bir güç olduğuna dikkat çekildi.

Fas'ın zaten F-16 uçaklarını kullandığı ifade edilen tebligatlarda "Teklif edilen satış bölgedeki temel askeri dengeleri etkilemeyecektir" denildi.

Satışın onaylanması için Kongreden 30 gün boyunca herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyor.

Kaynak: AA