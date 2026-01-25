ABD Fed faiz kararı ne zaman? Faizler inecek mi?
Küresel piyasaların odağında yer alan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk faiz kararı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Enflasyon verileri ve istihdam rakamlarının ardından bankanın izleyeceği yol haritası, yatırımcıların en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda. Tarihler yoğun şekilde araştırılıyor ve "ABD Fed faiz kararı ne zaman" diye soruluyor.
Ekonomi dünyasında tüm gözler, Fed’in 2026 yılındaki ilk politika faizi duyurusuna çevrildi. Ekonomistler mevcut faiz seviyesinin korunmasını bekliyor. Karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaya yön verecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak ve faiz kararı saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
25 Ocak Pazar günkü piyasa beklentisine göre bu ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 4.6 şeklinde...