ABD gökyüzünde yer açmak için 6,3 milyar dolar ödeyecek

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ABD Federal İletişim Komisyonu, uydu iletişiminde kullanılan üst C-bandının bir bölümünü mobil operatörlere açmak için 6,3 milyar dolarlık teşvik planını devreye aldı. Frekans alanını boşaltacak uydu şirketleri, paylarına düşen ödemeyi geçiş takvimini tamamlamaları halinde alacak.

FCC’nin planı, 3,98–4,14 gigahertz aralığındaki 160 megahertzlik frekansın karasal mobil iletişime ayrılmasını öngörüyor. Uydu operatörleri mevcut yayın ve veri hizmetlerini daha dar bir alana taşıyacak, boşalan frekanslar ise 2027’de ihaleye çıkarılacak.

Teşvikler doğrudan ABD bütçesinden karşılanmayacak. FCC’nin kurduğu modelde frekans lisanslarını kazanacak mobil operatörler, uydu şirketlerinin teşviklerini ve uygun geçiş harcamalarını finanse edecek.

Paranın yüzde 89’u SES’e

6,3 milyar dolarlık teşvik havuzunun yüzde 89’u Avrupa merkezli uydu operatörü SES’e ayrıldı. Şirketin hak kazanabileceği brüt ödeme yaklaşık 5,6 milyar dolara ulaşıyor.

Eutelsat toplam teşvikin yüzde 8’ini alacak. Fransız uydu şirketine düşen pay yaklaşık 504 milyon dolar olacak. Kanadalı Telesat ise yüzde 3’lük payla yaklaşık 189 milyon dolarlık ödeme hakkı kazanacak.

SES ile Eutelsat’ın toplam payı 6,1 milyar doları aşıyor. Açıklamanın ardından SES hisseleri yüzde 6,6, Eutelsat hisseleri yüzde 5,7 yükseldi. Yatırımcıların ilk tepkisinde ödemenin şirket değerlerine sağlayacağı katkı belirleyici oldu.

İki tarih 6,3 milyarı belirleyecek

Uydu şirketlerinin 6,3 milyar doların tamamını alabilmesi iki ayrı geçiş koşuluna bağlı olacak. Operatörlerin ana frekans taşıma işlemini Aralık 2030’a kadar tamamlaması halinde 4,9 milyar dolarlık ilk teşvik dilimi ödenecek.

Kalan 1,4 milyar dolarlık bölüm için son tarih Haziran 2031 olarak belirlendi. Şirketlerden yalnızca frekans alanını boşaltmaları değil, mevcut uydu hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak altyapıyı da kurmaları istenecek.

FCC, yeni mobil hizmetlerin üst C-bandında 2030 sonundan itibaren kullanılmasını hedefliyor. Takvim aynı zamanda uçaklardaki radyo altimetrelerinin yeni frekans düzenine uyarlanmasıyla eş zamanlı ilerleyecek.

Geçiş faturası 5 milyar dolara çıkabilir

6,3 milyar dolarlık teşvik, uydu şirketlerinin geçiş maliyetlerinden ayrı hesaplanıyor. FCC, uygun bulunan altyapı ve taşıma giderlerinin 4 milyar ile 5 milyar dolar arasında olabileceğini öngörüyor.

SES, frekans alanını boşaltmanın 3,6 milyar dolardan fazla maliyet yaratabileceğini hesapladı. Şirketin beş yeni uydu ile yörüngede yedek olarak tutulacak iki uyduya daha ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.

Eutelsat ise kendi geçiş maliyetinin yaklaşık 750 milyon dolara ulaşmasını bekliyor. Yeni uydular, yer istasyonlarının dönüştürülmesi ve müşterilerin farklı frekanslara taşınması toplam faturayı büyütüyor.

SES’in kasasına tamamı kalmayacak

SES’in 5,6 milyar dolarlık brüt teşvik hakkı, şirketin kasasına aynı büyüklükte girmeyecek. Vergiler ve Intelsat’ın eski tahvil sahiplerine yönelik yükümlülükler net tutarı aşağı çekecek.

Intelsat tahvil sahipleri, boşaltılacak ilk 100 megahertzlik bölümden elde edilecek gelirin yüzde 42,5’i üzerinde hak sahibi. Bu yükümlülüğün yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

JPMorgan, teşvik ödemelerinin bugünkü değerinin SES için hisse başına yaklaşık 6 euroya karşılık geldiğini belirtti. Eutelsat için aynı hesap hisse başına 0,5 euronun altında kalıyor. İki şirketin borsadaki farklı tepkisinde bu değer farkı etkili oldu.

Mobil şirketlere 25 milyarlık yük

FCC, üst C-bandı ihalesini 27 Nisan 2027’de başlatmayı planlıyor. Kurum, yasanın öngördüğü 100 megahertzlik asgari sınırın yüzde 60 üzerine çıkarak toplam 160 megahertzlik alanı satışa sunacak.

JPMorgan, ABD’de 2027 ve 2028 döneminde düzenlenecek frekans ihalelerinin mobil operatörlere yaklaşık 25 milyar dolarlık harcama yaratabileceğini hesaplıyor. Geçiş giderleri ve teşvik ödemeleri de eklendiğinde şirketlerin toplam finansman ihtiyacı daha yüksek seviyelere ulaşabilecek.

Büyük mobil operatörlerin frekans için ayıracağı kaynak, yatırım bütçeleri ve hisse geri alım programları üzerinde baskı oluşturabilir. Sürecin ilk kritik aşaması 27 Nisan 2027’deki ihale, ikinci aşaması ise uydu şirketlerinin Aralık 2030’a kadar tamamlaması gereken ana geçiş olacak.