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ABD Hava Kuvvetleri: Türkiye S-400 almayabilir

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri, Türkiye'nin S-400 almaktan vazgeçebileceğini, bu konuda çalışıldığını söyledi. Ayrıca S-400 hava savunma sistemlerinin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığı yönündeki ABD tezini yineledi.

ABD Hava Kuvvetleri: Türkiye S-400 almayabilir
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ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçmesinin "mümkün" olduğunu söyledi, diplomatların bu konuda çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

"S-400 bulunan bir ülkeye F-35 teslim edebileceğimizi sanmıyorum" diye de ekledi.

Wilson bu açıklamayı Türkiye'nin S-400'ler konusundaki fikrini değiştirme ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine yaparken haber AFP'de yer aldı.