ABD Hava Kuvvetleri: Türkiye S-400 almayabilir
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri, Türkiye'nin S-400 almaktan vazgeçebileceğini, bu konuda çalışıldığını söyledi. Ayrıca S-400 hava savunma sistemlerinin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığı yönündeki ABD tezini yineledi.
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçmesinin "mümkün" olduğunu söyledi, diplomatların bu konuda çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
"S-400 bulunan bir ülkeye F-35 teslim edebileceğimizi sanmıyorum" diye de ekledi.
Wilson bu açıklamayı Türkiye'nin S-400'ler konusundaki fikrini değiştirme ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine yaparken haber AFP'de yer aldı.