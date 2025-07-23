ABD Hazine Bakanlığı heyeti Türk, Iraklı ve Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Türkiye'ye geldi

ABD İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, Morris liderliğindeki ABD heyetinin 20 Temmuz'da Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı heyetinin, Türk, Iraklı ve Suriyeli hükümet yetkilileri ve finans kurumlarıyla Ankara ve İstanbul'da temasta bulunmasının planlandığı ifade edildi.

ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı ele alınacak

Heyetin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararına dikkati çekeceği ve Trump yönetiminin İran'a azami baskı kampanyasına uyum sağlanmasını teşvik edeceği" kaydedildi.

Terör finansmanıyla mücadele

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının, finans sektörünün para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kabiliyetini artırmak için yeni Suriye yönetimine yardım etmeye hazır olduğu bildirildi.