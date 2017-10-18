ABD heyeti ile vize görüşmesi başladı

18 Ekim 2017

ABD heyeti 3 gün önce vize krizini görüşmek için Türkiye'ye geldi. İlk görüşme bugün başladı.

ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı’ndan Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen, Türk tarafına ise Müsteşar Yardımcısı Muhtar Gün başkanlık ediyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD heyeti vize görüşmelerinde 4 şart sunuyor. Bunlar:



- Çalışan, ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı.

- Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilmeli.

- Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.

- Temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığı sorulmalı.

Diplomatik kaynaklar Türk tarafının ön şart kabul etmediğini ve görüşmelerin ön şartsız başladığını ifade etti.

ABD, İstanbul başkonsolosluğundaki bir çalışanının tutuklanmasının ardından geçen hafta pazar günü ABD'nin Türkiye misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Türkiye ise karşılık olarak ABD'deki misyonlarında ve sınırda ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.

Krizin bugün Dışişleri Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar gün başkanlığındaki bir heyetle yapılacak görüşmelerde ABD tarafı ile masaya yatırılması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrupa işlerinden sorumlu üst düzey yetkilisi Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet vize krizinden önce planlanan bir ziyaret için pazartesi günü Ankara'ya gelmiş ve dün temaslarına başlamıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada heyetin adalet, içişleri ve dışişleri bakanlıklarında temaslarda bulunacağını belirtmiş ve "Vize krizinin uzun sürmemesi her iki ülkenin de yararına olur" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan krizle ilgili açıklamalarında ABD'nin Ankara büyükelçisi John Bass hakkında "Bu yanlış bu büyükelçiden gelmiştir, büyükelçi 'hükümetim adına bu adımı attım' diyorsa, bunun dışişleri bakanı ve Başkan da arkasında duruyorsa kimse kusura bakmasın. Biz de aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise yaptığı açıklamada bunun ABD yönetiminin aldığı bir karar olduğunu söylemişti.

Türkiye'deki görev süresi dolan ve hafta sonunda Ankara'dan ayrılan Bass ise geçen hafta "Vize krizini bir an önce geride bırakmayı umuyoruz; durumla ilgili olarak Türk hükümetiyle temaslarımızı sürdüreceğiz" demişti.