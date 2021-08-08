ABD, iki yangın sördürme helikopteri gönderiyor

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri COVID-19 salgınının başında Türkiye'nin ABD'ye yaptığı koruyucu ekipman yardımına jest olarak iki adet yangın söndürme helikopteri gönderme sürecini başlattı.

ABD Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Müttefiki ve NATO üyesi olan Türkiye, Covid-19'la mücadelenin başlarında yaptığımız yardım çağrısına, kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Şimdi biz de Türkiye'nin talebine yanıt vererek ve orman yangınlarını bastırma çabalarına destek olarak bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız. ABD Avrupa Komutanlığı kanalıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ortaklık içinde hareket ederek, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olmak üzere iki adet CH-47 'Chinook' tipi yangın söndürme helikopterini gönderme sürecini başlatmış bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, orman yangınlarının oluşturduğu tahribatı çok iyi anlamaktadır. Türkiye'de insanların alevleri söndürmek amacıyla ortaya koyduğu cesarete hayranlık duymaktayız. Bu çabalara yaptığımız katkı, Amerikan değerlerinin ve şefkatinin yurtdışındaki somut bir örneğini ifade etmektedir. ABD-Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostluğun devamı çerçevesinde NATO Müttefikimizin yanındayız."