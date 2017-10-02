'ABD ile dayanışmamızı teyit ediyorum'
Başbakan Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin, "ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Yıldırım, yaptığı açıklamada, "ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum" dedi.
Kaynak: AA