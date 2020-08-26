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ABD ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi yapıldı

MSB, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

ABD ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi yapıldı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, müttefik deniz kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir." denildi.

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