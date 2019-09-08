ABD ile ilk ortak kara devriyesi yapıldı
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat’ın doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren devriye görevinin ardından Türk birlikleri geri döndü.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek diğer tarafta bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu.
TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti. Devriye faaliyetine helikopterle hava desteği de verildi.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ilk ortak kara devriyesi öğle saatlerinde tamamlandı.