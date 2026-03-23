ABD ile İran anlaştı mı? ABD/İsrail-İran savaşı bitti mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde açılmaması durumunda İran'ın enerji altyapılarını vuracaklarına yönelik tehditte bulunmuştu. Trump bu kararından sabah saatlerinde vazgeçerken az önce barış sinyali veren açıklamalar yaptı. Bu gelişmenin akabinde "ABD/İsrail-İran savaşı bitti mi" sorusu gelmeye başladı.

ABD ile İran anlaştı mı?

ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda yönetim kadrosunda olanlarla konuştum. Umarım kısa süre içerisinde bir araya geliriz. Eğer müzakerelerde ilerlerlerse savaş bitebilir. Bir anlaşmayı tabii ki garanti edemem ama gerçekleşirse İsrail de çok mutlu olacak. İran nükleer silaha sahip olmama şartını kabul etti.

Konuştuğum kişi üst düzey ve saygın biriydi ama dini lider değildi. İran’da şu anda kimse lider olmak istemiyor. Lider kadrosunun 3 kademesini ortadan kaldırdık. Ama artık kimsenin ölmesini istemiyorum.” dedi.