İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler başladı. Dünya bu toplantıya kilitlendi ve çıkacak sonuçlar merak ediliyor. 12 gün süren gerilimin ardından tarafların anlaşması beklenirken vatandaşlar da son durumu araştırıyor.

ABD ile İran anlaştı mı?

ABD ile İran arasındaki görüşme saat 11.00 sularında başladı. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Görüşmeler devam ediyor. Sonuç çıkar çıkmaz haberimize ekleyeceğiz.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Görüşmelerde uranyum zenginleştirme, yaptırımların kaldırılması ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması temel anlaşmazlık başlıkları olmayı sürdürüyor. ABD, nükleer programın yanı sıra füze faaliyetleri ve bölgesel desteklerin de masaya gelmesini isterken, İran bu konuları reddediyor. ABD basınına göre CENTCOM Komutanı Cooper’ın da müzakereler için Umman’da bulunduğu öne sürülüyor.