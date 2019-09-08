ABD ile karada ortak devriye başladı
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD askeri unsurlarınca gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi başladı. Türk zırhlı araçlarının Suriye'de bulunan ABD bayraklı 7 zırhlı araçla buluşmasının ardından yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen müşterek kara devriyesi başladı.
Bir süre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Asa köyünde hakim bir tepede bekleyen ABD askerleri, Türk askerleri ile buluşabilmek için sınırın sıfır noktasına geldi.