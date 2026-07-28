ABD ile karşılıklı turizm hareketliliği artacak
Kültür ve Turizm Ba¬kanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'ninw Anka¬ra Büyükelçisi Tom Bar¬rack'ı kabul etti.
Görüşmenin ardından NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmemizde, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarındaki işbirliğimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek işbirlikleri üzerinde durduk. Nazik ziyaretleri ve verimli görüş alışverişi için Sayın Barrack'a teşekkür ediyorum."
Ortak girişimler ilerletilecek
Büyükelçi Tom Barrack da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmekten onur duydum. Görüşmemizde, Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık. Bakan Ersoy'un, Türkiye'nin uluslararası alanda son derece rekabetçi olan bu sektördeki konumunu koruma ve daha da güçlendirme yönündeki kararlı liderliği gerçekten takdire şayandır. ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına yaklaşırken, Türkiye'nin tarihi mirasının korunması ve ABD ile Türkiye'nin ortak girişimlerinin ilerletilmesi konusundaki işbirliğimiz, başarılı uluslararası işbirliğine örnek teşkil etmektedir."