ABD ile karşılıklı turizm hareketliliği artacak

Görüş­menin ardından NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, Tür­kiye ile Amerika Birle­şik Devletleri arasında­ki köklü ilişkiler çerçe­vesinde kültür ve turizm alanlarındaki işbirliği­mizi kapsamlı şekilde ele aldık. Karşılıklı turizm hareketliliğinin gelişti­rilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür var­lığı kaçakçılığıyla müca­delede yürütülen ortak çalışmalar üzerine değer­lendirmelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağ­ları daha da güçlendire­cek işbirlikleri üzerinde durduk. Nazik ziyaretleri ve verimli görüş alışveri­şi için Sayın Barrack'a te­şekkür ediyorum."

Ortak girişimler ilerletilecek

Büyükelçi Tom Bar­rack da görüşmenin ar­dından sosyal medya he­sabından yaptığı payla­şımda, şunları kaydetti: "Kültür ve Turizm Baka­nı Sayın Mehmet Nuri Er­soy ile bir araya gelmekten onur duydum. Görüşme­mizde, Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğ­rafyasının turizm açısın­dan vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değer­lendirilmesinin önemini ele aldık. Bakan Ersoy'un, Türkiye'nin uluslarara­sı alanda son derece reka­betçi olan bu sektördeki konumunu koruma ve da­ha da güçlendirme yönün­deki kararlı liderliği ger­çekten takdire şayandır. ABD ile Türkiye arasın­daki diplomatik ilişkile­rin 100. yılına yaklaşırken, Türkiye'nin tarihi mirası­nın korunması ve ABD ile Türkiye'nin ortak girişim­lerinin ilerletilmesi konu­sundaki işbirliğimiz, başa­rılı uluslararası işbirliğine örnek teşkil etmektedir."