ABD, Japonya ve Avustralya'dan donanma iş birliğini güçlendiren anlaşma

Avustralya, Japonya ve ABD, üç ülke donanması arası ekipman tedariki, yakıt ikmali ve bakım hizmetlerini kolaylaştıracak anlaşma imzaladı.

Nikkei Asia'nın haberine göre ABD donanmasından Koramiral Jeff Jablon, Avustralya Kraliyet Donanması Genel Lojistik Direktörü Catherine Rhodes, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinden Tümamiral Naoya Hoşi, Avustralya'nın Brisbane Limanında demirli "USS America" askeri gemisinde bir araya geldi.

Anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi

Görüşmede Avustralya, Japonya ve ABD donanmaları arası bölgede yakıt ikmali, ekipman tedariki ve bakım hizmetlerini içeren anlaşma imzalandı.

Jablon, konuşmasında, "tarihi" olarak nitelediği anlaşma sayesinde bölgede birlikte çalışabilirlik ile ortaklıkların daha da kolaylaşacağını bildirdi.

Benzer çerçevelerin daha önce ikili olduğunu kaydeden Jablon, anlaşmayla lojistik iş birliğini üç ülke düzeyinde genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Rhodes ise bölgede "birlikte çalışabilirliğin şart olduğunu" söyledi ve üçlü lojistik işbirliğinin kurulmasını "stratejik bir sıçrama" olarak niteledi.

Hoşi de Asya bölgesinin, "mevcut kurallara dayalı düzenin ciddi ve eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma altında olduğunu" vurguladı.

Anlaşma kapsamında Hint-Pasifik'te üç donanma arası yakıt ikmali, ekipman tedariki ve bakım hizmetlerinin lojistiğinin kolaylaştırılması hedefleniyor.