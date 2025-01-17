ABD kararnamesine revize: Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki mevcut durumu dikkate alarak 14142 sayılı yeni başkanlık kararnamesini imzaladığını Kongre'ye bildirdi. Yeni kararnameyle, 14 Ekim 2019'da dönemin Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan 13894 sayılı başkanlık kararnamesi revize edilerek, Türkiye’ye ilişkin tüm ifadeler metinden çıkarıldı. Biden’ın bu adımı, Türkiye'nin 2019 kararnamesinden tamamen çıkarılmasını uzun zamandır talep eden Ankara için hukuki açıdan önemli bir kazanç olarak değerlendirildi.

"Operasyonlar 5 yıl önce sona erdi"

Kongre'ye gönderdiği bildirimde Biden, Suriye'deki durumun 2019'dan bu yana ciddi şekilde değiştiğine ve o dönemdeki Türkiye'nin askeri operasyonu ile ilgili gündemin geride kaldığına dikkat çekerek "Bu kararname, 13894 sayılı başkanlık kararnamesinde atıf yapılan bazı operasyonların 5 yıl önce sona ermiş olduğu gerçeğine dayanarak o kararnamede asgari değişiklikler yapmaktadır" dedi.

Biden "Özellikle, düzenlenen yeni kararname kapsamında ABD, Suriye’nin barışı ve güvenliğini, istikrarını veya toprak bütünlüğünü tehdit eden ya da ciddi insan hakları ihlallerine neden olan, bu tür eylem veya politikalara doğrudan ya da dolaylı olarak katılan veya katılmaya teşebbüs eden kişilere yaptırım uygulama hakkını korumaktadır" ifadelerini kullandı.

Suriye politikasında güncel koşullara göre düzenleme

Biden'ın yeni başkanlık kararnamesiyle ABD, Suriye’de barış, güvenlik, istikrar veya toprak bütünlüğünü tehdit eden kişilere karşı yaptırım uygulama yetkisini sürdürürken, Suriye'ye yönelik politika süreçlerini güncel koşullara göre yeniden şekillendirmiş oldu.

Trump’ın imzasıyla 2019'da yayımlanan başkanlık kararnamesi, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngörüyordu. Bu kapsamda ABD, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bazı bakanlar ve yetkililer hakkında yaptırım kararı almıştı. Harekatın sona ermesinin ardından Trump, 23 Ekim 2019'da bu yaptırımların kaldırılmasına yönelik talimat vermişti.