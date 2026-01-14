ABD, Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü’nde personel sayısını azaltıyor
ABD’nin, Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü’nde görev yapan personel sayısını azalttığı bildirildi. BBC’nin, ABD’nin yayın kuruluşu CBS News’e dayandırdığı haberine göre, söz konusu adım “önlem tedbiri” olarak nitelendirildi.
Katar hükümetinden yapılan açıklamada da personel azaltma kararının, “mevcut bölgesel gerilimlere yanıt olarak” alındığı ifade edildi.
Gelişmenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’da yetkililerin hükümet karşıtı protestocuları idam etmesi halinde ABD’nin Tahran’a karşı “çok güçlü önlemler” alacağını söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekti.
İran ise ABD tarafından bir saldırı gerçekleştirilmesi durumunda misilleme yapacağını duyurdu.
Öte yandan insan hakları gruplarına göre, İran’da yetkililerin son dönemde yürüttüğü sert müdahaleler sırasında 2 bin 400’den fazla hükümet karşıtı gösterici hayatını kaybetti.